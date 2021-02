Red 14:28 Tempio: convocato il Consiglio La massima assise cittadina è stata convocata per giovedì 25 febbraio, alle 9, nella sala consiliare al secondo piano del Palazzo Comunale, in Piazza Gallura. Nove i punti all´Ordine del giorno







Poi si provvederà alla surroga di un consigliere comunale, con conseguente ridisegnazione delle Commissioni consiliari interessate al cambio. Spazio poi alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale sulla “Zona economica speciale”. Si discuterà quindi della mobilitazione degli Enti locali della Sardegna e dell'attivazione di azioni contro l'ipotesi di stoccaggio i scorie nucleari, anche in forma provvisoria, nei Comuni del territorio isolano.



Si voterà l'approvazione del Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili, come prescritto dalla legge vigente. Spazio all'adozione della variante al Pdof vigente e al Puc adottato, per modifiche articoli delle Nta inerenti le zone “G”.Servizi generali, Rinaggiu e Pischinaccia, e per l'ampliamento della zona G di Rinaggiu, propietà comunale. Via al voto per l'approvazione definitiva della variante al comparto 88 del Piano particolareggiato del centro storico per la rettifica delle sagome e della cubatura.



