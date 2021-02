Red 17:01 Nuoro: Consiglio comunale a Teatro La massima assise cittadina si riunirà, seduta aperta e in unica convocazione, lunedì mattina, al Teatro Eliseo, in Via Roma. Uno solo il punto all’Ordine del giorno: la discussione sulla situazione della sanità e delle politiche della salute a Nuoro e nel suo territorio. Prevista la partecipazione dell'assessore regionale Mario Nieddu



Commenti NUORO – Il presidente del Consiglio comunale di Nuoro Sebastiano Cocco ha convocato la massima assise cittadina, in seduta aperta e in unica convocazione, lunedì 22 febbraio, con appello alle 10, al Teatro Eliseo, in Via Roma. Uno solo il punto all’Ordine del giorno: la discussione sulla situazione della sanità e delle politiche della salute a Nuoro e nel suo territorio. Prevista la partecipazione dell'assessore regionale Mario Nieddu.