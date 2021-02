Red 23:12 Prezzi a Cagliari: +0,6% a gennaio Nel capoluogo regionale, nel primo mese del 2021, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,6percento



CAGLIARI - A Cagliari, nel mese di gennaio 2021, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,6percento, in aumento rispetto al valore del mese precedente, in cui l'indice aveva avuto una variazione del +0,3percento. L'indice tendenziale registra una variazione del +0,4percento, risultando così in controtendenza rispetto alla variazione del -0,1percento del dicembre 2020.