«Lavori ad Alghero, manca l´organizzazione»

ALGHERO - «Prima Ponte Serra chiuso totalmente per lavori in corso, ma i lavori sono lenti, troppo lenti e a singhizzo (si prospettano tempi dilatati). Nei giorni scorsi, il Ponte di Fertilia, che è una commedia che si sta trasformando in tragedia, per i disagi enormi che sta creando, con probabile richiesta di danni da parte degli operatori che si trovano al di là del ponte».

Il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi punta l'attenzione sulla paradossale situazione che si sta vivendo in città, con numerosi lavori attivati nello stesso periodo, con conseguente congestione del traffico veicolare in tante, troppe zone. E lo fa guardando all'ingresso della città, «sempre per lavori in corso, l'imbuto dalla Zona commerciale di Galboneddu, con chilometri di coda in entrata verso Alghero. La viabilità è bloccata e il caos è da giorni in quel tratto di strada fondamentale per l'ingresso in città con automobilisti letteralmente indiavolati».

«Si aggiunga quello che sta succedendo in città tra le vie, e c'è da chiedere: dov'è l'assessore alla Viabilità Piras, perché non interviene per mettere ordine, magari programmando i lavori, le chiusura i percorsi alternativi e utilizzando il servizio di Polizia locale per coordinare il tutto? Certo è che così non si può andare avanti», conclude Pirisi.