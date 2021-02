Red 13:07 Pesca ricci: sanzionato a Bosa All´uomo, sorpreso nelle acque vicino alla Spiaggia di Isola Rossa, sono stati sequestrati i ricci di mare che aveva raccolto ed è stata contestata una sanzione amministrativa per un totale di mille euro



BOSA – Nel tardo pomeriggio di venerdì, gli uomini guidati dal tenente di Vascello Fabrizio Frascella hanno sorpreso un pescatore intento alla pesca illegale del riccio di mare vicino alla Spiaggia di Isola Rossa, nel territorio comunale di Bosa. All'uomo, cui sono stati sequestrati i ricci di mare che aveva raccolto, è stata contestata una sanzione amministrativa per un totale di mille euro.



Il pescato, ancora vivo, è stato rigettato in mare. L’Ufficio Circondariale marittimo di Bosa proseguirà nel monitoraggio del litorale di giurisdizione per la repressione della pesca illegale del riccio, «attività che mina il delicato ecosistema marino della costa e contribuisce al depauperamento della risorsa ittica», dichiarano dalla Guardia costiera.