Sabato, prima raccolta sangue 2021 ad Alghero

Nella foto: il presidente dell'Avis Alghero Giuliano Casula Commenti ALGHERO – L'Avis di Alghero, in collaborazione con la Direzione dell'Istituto comprensivo n.2 e il Centro trasfusionale di Alghero, organizza la prima donazione di sangue per il 2021. L'appuntamento è per sabato 27 febbraio, dalle 8 alle 12.L'autoemoteca sarà presente nella scuola elementare di Via Giovanni XXII, davanti alla chiesa della Mercede, con l'equipe medica dell'Avis provinciale di Sassari, che sarà pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Nel ringraziare anticipatamente tutti i donatori, ricordiamo che donando il sangue possiamo salvare la vita agli altri», dichiara il presidente della sezione locale dell'Avis Giuliano Casula.Nella foto: il presidente dell'Avis Alghero Giuliano Casula