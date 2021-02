Oniferi: soccorsa aquila reale ferita

22/2/2021 Bocconi avvelenati: Alghero non ci sta A lanciare l´allarme sono i residenti del Centro storico, che chiedono la collaborazione di «sindaco e Giunta comunale affinché possa impartire disposizioni volte all´apertura di una indagine in collaborazione con le autorità competenti e l´affissione di apposita cartellonistica per segnalare l´area di pericolo. Riguardo la sorveglianza, si fa richiesta di videocamere da posizionare nei luoghi sensibili»