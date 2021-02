Red 13:39 La Forza delle competenze con Mario Sechi Sarà il giornalista e scrittore il tutor del secondo appuntamento della scuola di formazione politica creata da Forza Italia, in programma on-line venerdì sera







Nella foto: Mario Sechi Commenti CAGLIARI - Sarà il giornalista e scrittore Mario Sechi il tutor del secondo appuntamento della scuola di formazione politica on-line “La forza delle competenze”, in programma venerdì 26 febbraio, alle 19.15. Il direttore dell’Agi terrà una lezione sulla storia politica italiana dal Dopoguerra ad oggi.Per partecipare al corso è sufficiente compilare il modulo on-line sul sito internet della scuola. «Questo è un corso – ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci - aperto anche a chi non ha tessere di partito, a chi vuole impegnarsi nella vita pubblica della nostra comunità o semplicemente seguire con consapevolezza la dialettica politica e le sue dinamiche».«Già dalla prima lezione, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. E’ un segnale incoraggiante, che dimostra che ci sono molte persone animate da una sana passione ideale e morale e che desiderano avere gli strumenti necessari per tradurre le idee in azioni. Questa è la nostra missione – ha concluso il parlamentare azzurro - aiutare una nuova classe dirigente a farsi le ossa per dare un contributo di idee, di progetti e di valori alla collettività».Nella foto: Mario Sechi