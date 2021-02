Red 20:06 Sassari: lavori in Via Pirandello Partono domani i lavori di bitumatura in Via Pirandello, a Sassari e, salvo contrattempi, si concluderanno sabato 27 febbraio







Questo comporterà rallentamenti della circolazione, e saranno possibili deviazioni del traffico di durata limitata. Per questo motivo, per non subire eccessivi rallentamenti, viene consigliato di evitare il piu possibile di percorrere il tratto di Via Pirandello compreso tra la rotatoria con la strada Buddi Buddi (ex Strada provinciale 60) e la rotatoria con Corso Pascoli, utilizzando percorsi alternativi. Per chi proviene dalla Strada statale 200 (Sorso, Sennori, ecc.) e deve entrare in città, è consigliata, sulla rotatoria con la Buddi Buddi, l'uscita a destra per la Buddi Buddi e percorrere Via Vivaldi e seguenti (vie Cilea, Solari e Bellini) per ricongiungersi alla rotatoria con Corso Pascoli. Per chi proviene dalla Buddi Buddi per entrare in città, è consigliato, dalla rotatoria con Via Vivaldi, percorrere Via Vivaldi e seguenti (vie Cilea, Solari e Bellini) che li ricongiunge alla rotatoria con Corso Pascoli.



