Rilancio: Cappellacci scrive ai 377 sindaci Sardi

CAGLIARI - «Lavorare gomito a gomito con i sindaci sardi, portare a Roma quelle istanze territoriali che necessitano dell'intervento della politica nazionale». E' questo lo spirito con cui Forza Italia, avvia in Sardegna l'operazione ribattezzata "la forza del confronto".

In previsione delle grandi sfide che tutti i comuni sardi sono chiamti ad affrontare per ripartire dopo un anno terribile dal punto di vista economico e sociale, il partito guidato da Ugo Cappellacci in Sardegna rilancia l'impegno su tutti i territori. Lo fa con una lettera che il deputato Azzurro ha inviato in queste ore a tutti i sindaci dei 377 Comuni dell'Isola, nessuno escluso.

«Il momento che attraversiamo – evidenzia Cappellacci - richiede la forza e il coraggio di confrontarsi: per questo – prosegue l'esponente azzurro- oggi comincia una nuova missione o, meglio, prosegue con ancora più decisione un cammino che abbiamo cominciato da tempo, "zaino in spalla", al fianco delle nostre comunità. A partire dalla prossima settimana inizieremo un tour per essere presente in tutti i comuni della Sardegna per raccogliere direttamente la voce dei primi cittadini e fare quello che è il nostro dovere: fare il pane per la Sardegna».