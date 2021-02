Cor 17:47 Immobili: Di Gangi sostiene Tedde e frena sulle polemche «Le idee e la visione dell’amico Tedde sono insieme elemento di stimolo e apporto indispensabile per superare questa difficile fase» dice l´assessore di Alghero difendendo la scelta di abbandonare l´idea di Antonio Marras sulla Casa del Design nell´ex Circolo dei Marinai







