Il vicino ubriaco disturba: 29enne lo aggredisce I Carabinieri della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà un giovane che, infastidito dai rumori provocati dal vicino in stato di ebrezza, lo ha aggredito procurandogli lievi lesioni al volto



IRGOLI – I Carabinieri della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà un 29enne che, di sera, infastidito dai rumori provocati dal vicino in stato di ebrezza, lo ha aggredito procurandogli lievi lesioni al volto.