video Cor 9:07 Video-denuncia: Piscina in completo abbandono



Denuncia dei gruppi di Centro Sinistra - X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Dem sulle condizioni in cui versa il cantiere della piscina comunale. Gabriella Esposito e Pietro Sartore documentano lo stato indecoroso dei lavori, fermi oramai da più di un anno, e lo stato di completo abbandono della piscina scoperta, per la quale non sono mai neppure iniziati i lavori di sistemazione. Il video Commenti Denuncia dei gruppi di Centro Sinistra - X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Dem sulle condizioni in cui versa il cantiere della piscina comunale. Gabriella Esposito e Pietro Sartore documentano lo stato indecoroso dei lavori, fermi oramai da più di un anno, e lo stato di completo abbandono della piscina scoperta, per la quale non sono mai neppure iniziati i lavori di sistemazione. Il video Guarda e condividi il video su Alguer.tv