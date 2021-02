Red 22:06 Covid: controlli interforze nel Nuorese Tra venerdì e sabato, sono stati eseguiti 119 posti di controllo, identificate 719 persone, controllati 414 veicoli, rilevate settantasei infrazioni al Codice della strada, il sequestro amministrativo di tre veicoli e il ritiro di nove documenti di circolazione



NUORO – E' proseguita nel fine settimana l’intensificazione dei controlli disposti dalla Questura, sia a Nuoro, sia nel resto della provincia, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti non conformi alla vigente normativa anti Covid-19, del potenziale pericolo derivante da assembramenti vietati e, in generale, alla prevenzione e repressione dei reati. Venerdì e sabato, è stato attuato un articolato controllo del territorio cui hanno preso parte le Volanti della Questura, dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Siniscola, di Tortolì e di Ottana, della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che hanno effettuato coordinati controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale.



Nel corso dell’attività, sono stati eseguiti 119 posti di controllo, identificate 719 persone, controllati 414 veicoli, rilevate settantasei infrazioni al Codice della strada, il sequestro amministrativo di tre veicoli e il ritiro di nove documenti di circolazione. A Nuoro, Siniscola, Tortolì, Ottana, Bolotana e Sarule sono stati attuati ventisei controlli di esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande e sono state elevate tre sanzioni Covid a Tortolì. A Nuoro, i controlli si sono concentrati sulle strade e piazze, in particolare del quartiere Seuna, e ai principali luoghi di aggregazione dei più giovani, e sono stati indirizzati alla prevenzione di eventuali assembramenti non consentiti di persone. Sanzionati due esercizi commerciali con la sospensione dell’attività fino a cinque giorni ee elevate dieci sanzioni amministrative (quattro per la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina e sei per il consumo di bevande in luoghi pubblici dopo l’orario consentito).



Per quanto riguarda i servizi previsti nella territorio del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ottana, gli agenti hanno assicurato il rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo del distanziamento fisico nei bar e negli esercizi pubblici di Ottana e di Bolotana. Infine, nell’ambito dei servizi straordinari svolti con la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, sono state rilevate, nel corso di trentasette posti controllo, settantasei infrazioni al codice della strada, il sequestro di due autoveicoli e il ritiro di nove documenti.