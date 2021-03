Red 23:01 Escursioni ok, Casa Gioiosa aspetta la riapertura Ancora un weekend con grande affluenza di visitatori nei percorsi naturalistici de Le Prigionette e Punta Giglio. Intanto, in attesa della nuova ordinanza anti-Covid, il Mase resta aperto giovedì e venerdì, mentre gli altri spazi di Casa Gioiosa non sono ancora fruibili







Resta fruibile, ogni giovedì e venerdì, dalle 10 alle 17, il Museo Mase dedicato allo scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nella Torre Nuova, a Porto Conte. Intanto, nel week-end appena trascorso, ancora grande affluenza di visitatori nei percorsi naturalistici de Le Prigionette e Punta Giglio. Il Parco di Porto Conte, anche in vista dell’arrivo della primavera e delle prossime manifestazioni in via di definizione, si conferma grande attrattore turistico per il territorio. Commenti ALGHERO - A seguito delle indicazioni contenute nell'Ordinanza della Regione autonoma della Sardegna numero 4 del 28 febbraio 2021 (Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna), le attrattive multimediali e culturali di Casa Gioiosa a Tramariglio (parco tematico del Piccolo Principe, parco immersivo marino Teleia, museo della memoria carceraria, mostra del Maestro Elio Pulli) non potranno ancora riaprire nei fine settimana. Questo, in attesa degli sviluppi riguardo le misure anti-Covid e delle indicazioni contenute nella nuova ordinanza, che dovrebbe permettere dalla prossima settimana le riaperture dei luoghi di cultura e spazi museali anche nei week-end.Resta fruibile, ogni giovedì e venerdì, dalle 10 alle 17, il Museo Mase dedicato allo scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nella Torre Nuova, a Porto Conte. Intanto, nel week-end appena trascorso, ancora grande affluenza di visitatori nei percorsi naturalistici de Le Prigionette e Punta Giglio. Il Parco di Porto Conte, anche in vista dell’arrivo della primavera e delle prossime manifestazioni in via di definizione, si conferma grande attrattore turistico per il territorio.