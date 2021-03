Red 22:26

Lega: Piras coordinatore a Cagliari

Il 29enne consigliere regionale va a sostituire l´assessore comunale alla Sicurezza, sport e patrimonio Carlo Tack e il suo segretario particolare Roberto Schirru

CAGLIARI – Il 29enne consigliere regionale e consigliere comunale Andrea Piras è il nuovo coordinatore della Lega a Cagliari e nella Città metropolitana. Va a sostituire l'assessore comunale alla Sicurezza, sport e patrimonio Carlo Tack e il suo segretario particolare Roberto Schirru, «al lavoro h24 in Municipio per un capoluogo più sicuro». Ad annunciarlo è il coordinatore regionale leghista Eugenio Zoffili, che conclude: «Sono certo che Andrea saprà gestire al meglio la squadra vincente della Lega di Cagliari, costantemente all'opera per il bene del territorio e di tutti i cagliaritani».