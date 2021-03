Red 13:11 Cooperative: bando al via l´1 aprile «Sono state accolte le richieste delle associazioni del comparto», sottolinea l´assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda







CAGLIARI - Sono state pubblicate le disposizioni attuative che prevedono la data di apertura dei termini del nuovo bando, prevista per giovedì 1 aprile, per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative. «Abbiamo accolto favorevolmente le richieste avanzate dalle associazioni delle cooperative apportando alcune modifiche migliorative al bando - annuncia l'assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, spiegando che - il nuovo Avviso introduce importanti novità attese dal mondo cooperativistico: prime tra tutte la completa informatizzazione e il nuovo orientamento al piano degli investimenti, a differenza di quanto sinora avvenuto con il riconoscimento delle spese già sostenute».«E' stato, inoltre, rivisitato l'elenco delle categorie di beni ammissibili a finanziamento ed è stata introdotta la possibilità di ottenere il contributo anche per le spese inerenti alle manutenzioni straordinarie degli immobili», conclude l'esponente della Giunta Solinas. Il contributo (a valere di una somma complessiva di 2milioni di euro per l'annualità 2021) stanziato in regime di "aiuti de minimis", consiste nel riconoscimento del 50percento delle spese ammissibili, effettuate o da effettuare tra nei primi otto mesi 2021, sulla base di quanto dichiarato nel Piano degli investimenti.Le cooperative e i loro consorzi pertanto potranno predisporre e inviare le Domande di aiuto telematico a partire dalle 10 del primo aprile ed entro le 23.59 di venerdì 30 aprile, esclusivamente utilizzando l'applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna nell'ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul sito internet SardegnaLavoro. Inoltre, è stata istituita a disposizione dei beneficiari una e-mail dedicata (lav.coopl5@regione.sardegna.it) a cui trasmettere le eventuali richieste di chiarimenti.