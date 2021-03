Abbanoa: convocata Assemblea degli azionisti

1/3/2021 Roncola e marijuana in auto: doppia denuncia Il deferimento è scattato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre la segnalazione alla Prefettura è dovuta alla detenzione di stupefacenti per uso personale. Per entrambi, anche la sanzione amministrativa per inosservanza misure di contenimento da contagio da Covid-19