Nessuna reunion, è crisi vera

Giovanna Caria sempre meno in sintonia con il partito che l'aveva inizialmente indicata, ed ormai apparentemente sostenuta soltanto da uno dei quattro consiglieri comunali, Peppinetto Musu (nella foto), l'unico presente ieri di Forza Italia (assente anche l'assessore Peru). Nessuna traccia nemmeno dei rappresentanti dell'Udc, alcuni dei quali decisamente critici. Difficile capire come potrà svilupparsi la dialettica interna alla coalizione: nuova riunione in programma, sulla carta, nella giornata di venerdì, ma è più probabile che a questo punto possa anche saltare. Commenti ALGHERO - Quella che doveva essere ladella maggioranza che dal 2019 amministra la città, diventa la certificazione di una crisi subdola, e per certi versi irreversibile, senza modifiche nella squadra di governo cittadino. All'appello del sindaco di Alghero non rispondono gran parte dei consiglieri di Forza Italia, l'Udc e i due consiglieri del gruppo Misto Monica Pulina e Giovanni Monti.Troppo pesanti le assenze per non farsi notare. Così, la riunione di maggioranza convocata nella sala di rappresentanza dediventa poco più che una formalità, con l'assessora alle Finanza che conferma la netta volontà di tirar dritto sufino alla regolare scadenza contrattuale di maggio. Quella sui tributi era stata una delle tegole su cui si erano scontrati visioni diverse e per certi versi opposte.Giovanna Caria sempre meno in sintonia con il partito che l'aveva inizialmente indicata, ed ormai apparentemente sostenuta soltanto da uno dei quattro consiglieri comunali, Peppinetto Musu (), l'unico presente ieri di Forza Italia (assente anche l'assessore Peru). Nessuna traccia nemmeno dei rappresentanti dell', alcuni dei quali decisamente critici. Difficile capire come potrà svilupparsi la dialettica interna alla coalizione: nuova riunione in programma, sulla carta, nella giornata di venerdì, ma è più probabile che a questo punto possa anche saltare.