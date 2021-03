Cor 10:03 Ripristino a Capo Caccia, ambientalisti soddisfatti Il Gruppo d’intervento Giuridico, ma anche il Wwf, Legambiente e la Lipu si dicono soddisfatti per l’avvio del procedimento da parte del Comune di Alghero







Il dirigente del Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio), l'ing. Michele Fois, ha infatti annunciato di aver avviato la procedura di ripristino ambientale a carico e spese dei trasgressori ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.. con nota prot. n. 13618 del 16 febbraio 2021, inviata alle società immobiliari titolari dell'area in veste proprietaria e locatrice.

Trascorso il termine di 20 giorni per eventuali osservazioni, si procede all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale. L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico odv – che fin da subito aveva più volte chiesto il provvedimento di ripristino ambientale, ulteriore al procedimento penale in corso – esprime la sua soddisfazione e l'auspicio che si vada fino in fondo perché pini e ginepri ritornino a Capo Caccia.

Commenti

ALGHERO - «Auspicano che l'intervento venga effettuato nel migliore dei modi sotto l'alta sorveglianza delle istituzioni preposte». Il Gruppo d'intervento Giuridico, ma anche il Wwf, Legambiente e la Lipu si dicono soddisfatti per l'avvio del procedimento da parte del Comune di Alghero.