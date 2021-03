Cor 11:40 Capo Caccia, il Comune conferma la linea dura Il dirigente Michele Fois sgombra il campo da qualsiasi illazione e risponde a distanza al Gruppo d’Intervento Giuridico: «pronti all’adozione della relativa ordinanza di ripristino ambientale dello stato dei luoghi»



Il dirigente, al fine anche di allontanare qualsiasi dubbio circa l’inerzia del Comune di Alghero, comunica che soltanto in data 11 febbraio gli uffici di Sant'Anna hanno ricevuto il verbale di accertamento da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. «Lavori consistenti - si legge nell'atto - nel taglio a raso di una particella di terreno con soprassuolo a ginepro fenicio misto a pino d'aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da fillirea, palma nana e lentisco, con contestuale sradicamento e cippatura di tutto il materiale disboscato, ivi comprese la quasi totalità delle relative ceppaie, eseguito in una area boscata sottoposta ad un molteplice quadro vincolistico». Commenti ALGHERO - «Lo scrivente, in data 16 febbraio 2021, ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento per il ripristino ambientale dello stato dei luoghi ex, subordinato alla presentazione di apposita ed idonea istanza così da coinvolgere tutti gli Enti preposti ad intervenire nel procedimento. Decorsi i termini per eventuali memorie (20 giorni dal 16 febbraio), o osservazioni si procederà all’adozione della relativa ordinanza».La nota di precisazione arriva direttamente dal dirigente del settore 6 del Comune di Alghero, l'. Michele Fois (), chiamato in causa, insieme ai rappresentanti degli altri enti coinvolti (Ministero per i beni e attività culturali e Regione autonoma della Sardegna), dal Gruppo d'intervento giuridico odv nella querelle sui lavori di disboscamento eseguiti a Capo Caccia senza autorizzazione.Il dirigente, al fine anche di allontanare qualsiasi dubbio circa l’inerzia del Comune di Alghero, comunica che soltanto in data 11 febbraio gli uffici di Sant'Anna hanno ricevuto il verbale di accertamento da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. «Lavori consistenti - si legge nell'atto - nel taglio a raso di una particella di terreno con soprassuolo a ginepromisto a pino d'aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da, palma nana e lentisco, con contestuale sradicamento e cippatura di tutto il materiale disboscato, ivi comprese la quasi totalità delle relative ceppaie, eseguito in una area boscata sottoposta ad un molteplice quadro vincolistico».