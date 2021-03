Red 14:09 Via al potenziamento delle radioterapie in Sardegna Sono state infatti avviate le procedure per l´ammodernamento tecnologico dei centri specializzati degli ospedali “Businco” di Cagliari, “San Francesco” di Nuoro” e Cliniche “San Pietro” di Sassari







«Dopo anni d'attesa – dichiara il governatore dell'Isola Christian Solinas – la Sardegna avvia un importante processo di ammodernamento delle cure radioterapiche, indispensabili per il trattamento di molte patologie neoplastiche. Un segnale di forte attenzione per i pazienti più fragili. Il nostro impegno è quello di garantire ai sardi il diritto ad avere le cure migliori nell'Isola». «Il potenziamento del sistema delle radioterapie della Sardegna – dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – prosegue nella direzione che abbiamo tracciato nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture sanitarie. Un sistema che renderemo ancora più efficiente grazie alla sinergia fra le aziende sanitarie e alle grandi professionalità in servizio nei nostri ospedali, con l'obiettivo di aumentare e migliorare l'assistenza e, così, la qualità della vita di migliaia di pazienti oncologici assistiti dal nostro sistema sanitario». Commenti CAGLIARI - Al via il potenziamento dell'assistenza e della rete di cure radioterapiche della Sardegna. Sono state avviate le procedure per l'ammodernamento tecnologico dei centri specializzati degli ospedali “Businco” di Cagliari, “San Francesco” di Nuoro e Cliniche “San Pietro” di Sassari. Tre gli acceleratori lineari di nuova generazione che andranno a sostituire le vecchie apparecchiature, due (con la possibilità di acquistarne altrettanti in corso d’opera) saranno destinati alla struttura sanitaria dell'Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale e alta specializzazione “G.Brotzu” e uno all'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, mentre nel reparto del presidio del capoluogo barbaricino, dove è già presente un macchinario di nuova generazione, si procederà a un ulteriore implementazione dei software e della strumentazione.Per il San Francesco, è imminente l'avvio di una convenzione fra Ares-Ats e Arnas G.Brotzu, che consentirà agli specialisti, medici, infermieri e tecnici di radioterapia del Businco, insieme al personale di Fisica sanitaria, di operare nell'ospedale di Nuoro per incrementare il volume delle prestazioni per i trattamenti radioterapici. Inoltre, l'intera rete di cure, potrà a breve contare della nuova radioterapia convenzionata del Mater Olbia, in fase di accreditamento, e già dotata di strumentazione all'avanguardia.«Dopo anni d'attesa – dichiara il governatore dell'Isola Christian Solinas – la Sardegna avvia un importante processo di ammodernamento delle cure radioterapiche, indispensabili per il trattamento di molte patologie neoplastiche. Un segnale di forte attenzione per i pazienti più fragili. Il nostro impegno è quello di garantire ai sardi il diritto ad avere le cure migliori nell'Isola». «Il potenziamento del sistema delle radioterapie della Sardegna – dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – prosegue nella direzione che abbiamo tracciato nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture sanitarie. Un sistema che renderemo ancora più efficiente grazie alla sinergia fra le aziende sanitarie e alle grandi professionalità in servizio nei nostri ospedali, con l'obiettivo di aumentare e migliorare l'assistenza e, così, la qualità della vita di migliaia di pazienti oncologici assistiti dal nostro sistema sanitario».