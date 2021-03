Red 9:37 Aspal: le proposte per Alghero Si cerca in città un pasticciere artigianale (tirocinio regionale), un cuoco capo partite, un cuoco pizzaiolo e un autista di autobus con contratto a tempo determinato. Aperto Cantiere comunale per sette assistenti amministrativi e un impiegato d’ordine (contratto per otto mesi)







Le domande per i cantieri comunali sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale SardegnaLavoro, sezione “Cittadini, cantieri comunali o art.16”. Inoltre, è stata pubblicata la graduatoria per un altro cantiere comunale, Informazioni al Cpi di Alghero. Commenti ALGHERO – Nuove offerte di lavoro targate Aspal per Alghero. In città si cercano un tirocinante pasticciere artigianale (a cui si offre un tirocinio regionale), un cuoco capo partita, un cuoco pizzaiolo e un autista di autobus (contratto a tempo determinato).Il Comune assume per il cantiere sette assistenti amministrativi e un impiegato d’ordine. Il contratto sarà per otto mesi. Le domande possono essere presentate entro venerdì 12 marzo. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al locale Centro per l'impiego.Le domande per i cantieri comunali sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale SardegnaLavoro, sezione “Cittadini, cantieri comunali o art.16”. Inoltre, è stata pubblicata la graduatoria per un altro cantiere comunale, Informazioni al Cpi di Alghero.