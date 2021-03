Red 16:25 Porto Torres: diminuisce la raccolta differenziata «Conferimenti corretti o perdiamo la premialità», è l´allarme lanciato dall´assessore comunale Daniele Amato, L´obiettivo per il 2021 è di raggiungere l´80percento







I problemi si registrano principalmente nella gestione del rifiuti indifferenziato o secco. Ecco alcune regole per effettuare correttamente il conferimento: il rifiuto indifferenziato deve essere raccolto usando i sacchi semitrasparenti previsti in dotazione per tutte le utenze e deve essere inserito nel mastello in dotazione. Solo il mastello è dotato del microchip associato all'utente. Molti cittadini utilizzano ancora il vecchio mastello grigio per il conferimento del rifiuto indifferenziato, fornito dal precedente gestore del servizio di igiene urbana, che non ha il microchip. E' obbligatorio dotarsi del nuovo mastello per l’indifferenziato che, per chi non lo avesse ancora fatto, può essere ritirato presentando un documento d’identità valido, all’ecocentro di Via Fontana Vecchia 17. Per le nuove utenze, è necessario presentare anche l’iscrizione a ruolo. La raccolta dell’indifferenziato prevede il conferimento dei soli oggetti o materiali che non è possibile conferire nella raccolta della carta, del vetro, della plastica e dell’umido o in ecocentro. «La raccolta del rifiuto indifferenziato non è l’autorizzazione a non differenziare e separare i rifiuti», precisa Amato.



L’utilizzo dei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti non è permesso in quanto impedisce la verifica visiva del contenuto. I sacchi da utilizzare, e da riporre nel mastello corretto, devono essere semitrasparenti, per dare la possibilità a chi effettua la raccolta di accertarsi che all’interno non siano presenti materiali non idonei alla raccolta. I sacchi semitrasparenti previsti in dotazione per tutte le utenze, possono essere ritirati all'ecocentro, presentando un documento d’identità valido. Gli orari, dal 9 marzo: martedì, dalle 15 alle 17 e mercoledì, dalle 9 alle 11. Per le nuove utenze è necessario presentare anche l’iscrizione a ruolo. Per sapere quali materiali conferire nelle raccolte differenziate e quali sacchi/contenitori utilizzare è possibile consultare lo schema riepilogativo delle raccolte porta a porta e dei materiali da conferire, contenuto nel calendario di raccolta differenziata febbraio 2021-marzo 2022. Il calendario è reperibile in forma cartacea all’ecocentro. Il calendario in formato Pdf è anche reperibile nella sezione “Differenziata” del sito internet istituzionale del Comune o nella sezione dedicata a Porto Torres del sito AmbienteDuePuntoZero. Le informazioni sulle modalità di separazione dei materiali sono disponibili anche su “Eco 2.0”, l’App per dispositivi mobili Android e iOs, che contiene anche un dizionario per separare i materiali e scoprire in quali contenitori conferire i propri rifiuti. Fino a martedì 9, potranno registrarsi dei piccoli ritardi proprio nella raccolta dell'indifferenziata, a causa della chiusura temporanea della discarica di Scala Erre disposta dal Comune di Sassari. Commenti PORTO TORRES - Negli ultimi mesi, la percentuale della raccolta differenziata a Porto Torres ha perso qualche punto rispetto al 74percento dello scorso anno. 