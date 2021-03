Massimo Mulas 23:06 L'opinione di Massimo Mulas Porto Torres protagonista dello sviluppo del nord-ovest



In Consiglio regionale è stato approvato l'articolo che istituisce la Città metropolitana. E' una notizia che ha tanti significati positivi per la nostra città: il più importante è che ora torneremo a essere protagonisti dello sviluppo del nord ovest della Sardegna.



Non solo tutto territorio sarà più forte, ma ciascuna città potrà esprimere al meglio la propria vocazione e la propria natura. Porto Torres è la porta settentrionale dell'Isola, ha un'area industriale infrastrutturata e un patrimonio archeologico unico. Ora possiamo sederci con autorevolezza in tutti i tavoli dove si deciderà il nostro destino.



Questo strumento consentirà inoltre di contrastare lo spopolamento delle città interne: rimanendo uniti e valorizzando il ruolo di ciascuno sarà più facile impedire la fuga dai piccoli centri. Ringrazio il Consiglio regionale per aver dato al nord ovest uno strumento operativo per costruire con più forza il futuro. Ora non abbiamo più scuse: è arrivato il momento di rilanciare davvero il nostro territorio.



* sindaco di Porto Torres Commenti