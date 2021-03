Cor 20:15 Rissa tra giovanissimi a Porto Torres Il sindaco: «Segnale allarmante, contro la violenza progetti di prevenzione del disagio»







«Diversi studi stanno evidenziando come l'aumento del disagio giovanile sia un effetto collaterale della pandemia. Un malessere che si esprime in varie forme, e che a volte sfocia nella violenza. Spiace constatare che anche a Porto Torres ci siano segnali allarmanti in tal senso» dicono i due amministratori locali.



Commenti PORTO TORRES - Giovani scatenati a Porto Torres, dove nella giornata di sabato si sono affrontati in una furibonda rissa numerosi giorvani. Sulla preoccupante situazione sono intervenuti il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois.