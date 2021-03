Cor 10:20 Italia verso il lockdown, Sardegna blindata Tra gli scenari per la prossima settimana un nuovo lockdown nazionale, mirato e a tempo determinato, che permetta di abbattere la curva epidemiologica e contemporaneamente vaccinare più persone possibile. La decisione arriverà venerdì prossimo. Da oggi test obbligatorio in Sardegna







La situazione sta degenerando, dicono i medici ed esperti del Comitato tecnico scientifico: I contagi giornalieri sono stabilmente sopra quota 20mila, tra oggi e domani toccheremo quota 100mila morti, l'indice di positività è arrivato al 7,6% e le varianti circolano sempre più velocemente in tutto il Paese. Il presidente del Consiglio è determinato ad accelerare e ha convocato per oggi pomeriggio la cabina di regia politica. Toccherà ai ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e al sottosegretario Garofoli fare il punto con gli esperti del Cts e con il nuovo commissario all’emergenza, Figliuolo.



Regge soltanto la Sardegna. In questo cupe scenario, l'unica regione apparentemente fuori dalla zona critica è proprio la Sardegna, che si conferma in fascia bianca per la seconda settimana di fila e da oggi chiude gli ingressi in porti e aeroporti. Come da ordinanza firmata nei giorni scorsi dal presidente Christian Solinas, chi sbarca nell'Isola dovrà presentare un certificato che attesti o l'effettuata vaccinazione anti-Covid oppure un documento che dimostri che il passeggero in questione è risultato negativo a un tampone effettuato non oltre 48 prima della partenza. Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoporsi a un test gratuito oppure sarà obbligato a farne uno privatamente entro due giorni. Torna anche la registrazione obbligatoria sul sito della Regione oppure con l'app "Sardegna sicura".