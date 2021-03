Quirico Sanna annuncia la nuova sezione Psd´Az

6/3/2021 Crisi: salta la coalizione, sempre più dissidenti E´ crisi vera in Comune ad Alghero, dove nelle ultime ore le forze di maggioranza più critiche con Mario Conoci si sono incontrate per studiare una strategia per uscire dall´impasse. A Fi, Udc, Psd´Az e Misto si unisce il circolo Tricolore di FdI