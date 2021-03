Red 23:18 Azzurro donna: manifestazione regionale a Oristano «Dalle donne parte il rilancio post-Covid di Forza Italia in Sardegna. Costituita una squadra di amazzoni azzurre», dichiara la responsabile Azzurro donna di Alghero Lina Bardino







Dopo gli interventi della coordinatrice regionale di Azzurro Donna Ada Lai, del coordinatore regionale Ugo Cappellacci, dell’assessore regionale Alessandra Zedda e dei dirigenti regionali Pietro Pittalis, Marco Tedde ed Emanuele Cera, Bardino ha preso la parola sottolineando in un applaudito intervento il grande impegno del partito nell'Isola per realizzare il sogno di creare la squadra delle “Amazzoni di Forza Italia”: «una squadra di donne capace di valorizzare e fare emergere i temi dell’universo femminile, ma anche attiva nelle politiche nel territorio, ascoltando le nostre comunità e proponendo soluzioni concrete». Secondo Lina Bardino, in Sardegna «Forza Italia »può vantare una grande squadra di donne».



«Specie ad Alghero, dove è presente un nucleo storico agguerrito e competente composto da Tatiana Argiolas (consigliere comunale), Giovanna Caria (assessore al Bilancio), dalla stessa Bardino (consigliera di amministrazione del Parco di Porto Conte), dalla dirigente ospedaliera Laura Giorico, da Giusy Marongiu, Maria Luisa Pini, Lilli Costanzo, Rosalba Melone, Federica Trentadue e da tante militanti e simpatizzanti che determinano il successo di Forza Italia in città. Una squadra di amazzoni radicata nella comunità algherese che può vantare competenze, professionalità ed esperienze importanti». «Sono convinta che la nostra grande passione politica ci sosterrà nella nostra battaglia per contribuire alla crescita sociale ed economica di Alghero, al sostegno delle imprese e delle famiglie algheresi. Ora al lavoro per avviare ad Alghero una campagna di attività a favore del territorio», conclude Lina Bardino..



