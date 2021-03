Red 11:41 Coaching e politica nel nuovo incontro di Forza Italia Prosegue, con centinaia di adesioni, il corso di formazione politica on-line “La forza delle competenze”. Venerdì sera, è in programma una lezione di coaching applicato alla passione politica. A condurla sarà Massimiliano Tavolacci, ingegnere e coach professionale







Nella foto: Massimiliano Tavolacci Commenti CAGLIARI - Prosegue, con centinaia di adesioni, il corso di formazione politica on-line “La forza delle competenze”. Venerdì 12 marzo, alle 19.30, è in programma una lezione di coaching applicato alla passione politica. A condurla sarà Massimiliano Tavolacci, ingegnere e coach professionale.Il corso è gratuito ed è sufficiente iscriversi sul sito internet ForzaDelleCompetenze per ricevere via e-mail i link per seguire le lezioni ogni venerdì sera. «Ogni settimana – evidenzia il deputato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia - numerose persone seguono con attenzione il corso».«Questa è la dimostrazione che c’è un’altra politica, che vola molto più in alto degli slogan e dell’ossessiva delegittimazione dell’avversario. C’è una Sardegna che ha valori, idee e progetti per un’isola che, forte del suo passato, può riconquistare il presente e conquistare un futuro migliore per le nuove generazioni. Anche così può crescere una nuova classe dirigente appassionata, competente e all’altezza delle sfide che attendono la nostra isola», conclude Cappellacci.Nella foto: Massimiliano Tavolacci