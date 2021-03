Red 17:21 Terranostra, una donna guida gli agriturismo E’ Franca Cabras, titolare dell´agriturismo “Nuraghe Murtarba” di Villagrande Strisaili. La neopresidente è stata eletta all’unanimità dall’associazione degli agriturismi Campagna amica della Coldiretti







Il punto distintivo degli agriturismi Campagna amica promossi da Terranostra sono accoglienza, condivisione, tradizioni, storia e buon cibo. Luoghi dove l’ospitalità contadina è un marchio di fabbrica e che vendono nella propria azienda o che somministrano nei propri ristoranti solo prodotti agricoli locali, a chilometri zero e di origine certa e controllata. Inoltre, promuovono la diffusione di sistemi e metodi, produttivi ecocompatibili e a basso impatto ambientale, l’adozione di uno stile di vita e di consumo più rispettoso dell’ambiente. La 49enne Cabras è anche agrichef, titolo riconosciuto dall’associazione dopo aver superato dei corsi di formazione. Nel suo nuovo incarico, sarà affiancata nel Consiglio direttivo dal vicepresidente Daniele Serusi (dell’agriturismo “Donnortei” di Fonni), dal revisore dei conti Salvatore Sedilesu (agriturismo “Sedilesu” di Mamoiada) e dai consiglieri Simone Ciferni (agriturismo “Lollover’s” di Nuoro), Pantaleo Fancello (“Muristene” di Dorgali), Graziella Fele (“Camisadu” di Oliena), Emanuele Ghiani (“Ticci” di Seulo), Laila De Arca (“Sorres” di Budoni), Giovanni Nieddu (“Canales” di Dorgali), Veronica Piras (“S’Orgiola” di Girasole) e Marianna Sirigu (“Bene Mari” di Siniscola).



«Viviamo una fase storica difficile che ha colpito pesantemente gli agriturismi, costringendoci a lunghe chiusure, in particolare nei momenti più importanti della nostra stagione – afferma la neo presidente di Terranostra Nu-Og - Il fatto di essere passati in “Zona bianca” ci consente di respirare dopo un anno di grandi sacrifici, ma viviamo comunque in una situazione di grave incertezza. Come Terranostra ci metteremo al lavoro consapevoli di avere delle strutture adatta al mantenimento delle distanze e dove offriamo cibo di qualità e locale e contatto diretto con la natura». «Auguro buon lavoro alla neo presidente e a tutto il direttivo – dichiara il presidente provinciale della Coldiretti Nu-Og Leonardo Salis - Se è vero che il mondo della ristorazione e turismo è quello che più di tutti ha subito negativamente le ripercussioni delle prescrizioni adottate per limitare la diffusione del Covid è anche vero che gli agriturismi, simbolo del turismo identitario, sono pronti per garantire e soddisfare i bisogni dei cittadini irrobustiti durante la pandemia: ampi spazi, tranquillità, cibo locale e di stagione». «Gli agriturismi Terranostra – chiosa il direttore di Coldiretti Nu-Og Alessandro Serra - svolgono un ruolo fondamentale nel presidio del territorio e la sua salvaguardia dall’abbandono e dall’incuria, tutelando l’ambiente e valorizzando le risorse, i prodotti tipici e la storia rurale».



