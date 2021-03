Red 7:12 Ebt Sardegna punta su sostegno a reddito nel turismo 1200 domande di sussidio e quarantacinque corsi in due mesi sull’emergenza Covid. E´ il risultato del fondo messo in campo dall’Ente bilaterale turismo Sardegna rivolto a titolari di imprese del turismo e lavoratori in difficoltà







Le aree di intervento inserite nell’apposito “Accordo per intervento straordinario sostegno al reddito 2020-Emergenza Covid 19” siglato dalle parti sociali dell’Ente (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) erano quattro: l’attività formativa di aggiornamento sui protocolli Covid, il contributo stagionalità per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali e il contributo genitorialità per i lavoratori con figli a carico. Le domande potevano essere presentate dal 25 novembre al 5 marzo. «Quello turistico in Sardegna è uno dei settori più colpiti dalla crisi causata dall’epidemia di Covid - dichiara il presidente dell’Ebt Sardegna Giuseppe Atzori - lo dimostra anche il successo del fondo che abbiamo pensato di dedicare ai lavoratori in ginocchio a causa di questa pandemia».



L’Ente, in due mesi (da maggio a giugno) ha organizzato quarantacinque corsi di formazione per l’aggiornamento degli operatori del turismo sui protocolli Covid, per un totale di 300 ore di lezione. I temi al centro dei lavori sono stati la formazione dei datori di lavoro, quella dei lavoratori in azienda, la nuova circolare del Ministero per la sicurezza alimentare (haccp), il rispetto dei protocolli Covid per gli operatori che lavorano al banco e per il servizio in sala, e la gestione di diverse mansioni all’interno degli hotel post covid (pulizia, manutenzione e riordino degli spazi). «E' la dimostrazione del fatto che le aziende e i lavoratori sardi non vogliono farsi trovare impreparati – aggiunge il vicepresidente Ebts Gian Mario Pileri - anche i corsi di formazione sono un biglietto da visita per un’Isola pronta ad accogliere i turisti in totale sicurezza». Complessivamente, Ebts ha erogato oltre 200mila euro ed è imminente l’inizio della nuova attività formativa per il 2021. Commenti CAGLIARI - Oltre 800 lavoratori del settore Turismo hanno richiesto il contributo stagionalità pensato per sostenere il reddito dei lavoratori stagionali, e altri 350 sono i lavoratori che hanno fatto domanda per il contributo genitorialità riservato a chi ha figli a carico in età scolare, mentre trentacinque aziende hanno ricevuto un contributo economico per la messa in sicurezza del luogo di lavoro in attuazione dei protocolli Covid. E' il risultato del fondo messo in campo dall’Ente bilaterale turismo Sardegna rivolto a titolari di imprese del turismo e lavoratori in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.Le aree di intervento inserite nell’apposito “Accordo per intervento straordinario sostegno al reddito 2020-Emergenza Covid 19” siglato dalle parti sociali dell’Ente (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) erano quattro: l’attività formativa di aggiornamento sui protocolli Covid, il contributo stagionalità per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali e il contributo genitorialità per i lavoratori con figli a carico. Le domande potevano essere presentate dal 25 novembre al 5 marzo. «Quello turistico in Sardegna è uno dei settori più colpiti dalla crisi causata dall’epidemia di Covid - dichiara il presidente dell’Ebt Sardegna Giuseppe Atzori - lo dimostra anche il successo del fondo che abbiamo pensato di dedicare ai lavoratori in ginocchio a causa di questa pandemia».L’Ente, in due mesi (da maggio a giugno) ha organizzato quarantacinque corsi di formazione per l’aggiornamento degli operatori del turismo sui protocolli Covid, per un totale di 300 ore di lezione. I temi al centro dei lavori sono stati la formazione dei datori di lavoro, quella dei lavoratori in azienda, la nuova circolare del Ministero per la sicurezza alimentare (haccp), il rispetto dei protocolli Covid per gli operatori che lavorano al banco e per il servizio in sala, e la gestione di diverse mansioni all’interno degli hotel post covid (pulizia, manutenzione e riordino degli spazi). «E' la dimostrazione del fatto che le aziende e i lavoratori sardi non vogliono farsi trovare impreparati – aggiunge il vicepresidente Ebts Gian Mario Pileri - anche i corsi di formazione sono un biglietto da visita per un’Isola pronta ad accogliere i turisti in totale sicurezza». Complessivamente, Ebts ha erogato oltre 200mila euro ed è imminente l’inizio della nuova attività formativa per il 2021.