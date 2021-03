Red 22:06 Carabinieri Olmedo: il comandante va in pensione Ieri mattina, nel suo ultimo giorno di lavoro, il luogotenente dei Carabinieri Sebastiano Piras, si è recato in Municipio per rivolgere i propri saluti agli amministratori e ai dipendenti comunali



OLMEDO - Il comandante dei Carabinieri di Olmedo va in pensione. Ieri mattina (giovedì), nel suo ultimo giorno di lavoro, il luogotenente dei Carabinieri Sebastiano Piras, si è recato in Municipio per rivolgere i propri saluti agli amministratori e ai dipendenti comunali.



Dopo oltre quarant'anni di onorato servizio, si conclude la carriera di un degno servitore dello Stato, che negli ultimi cinque anni ha guidato gli uomini della Stazione dei Carabinieri di Olmedo garantendo, con discrezione, la sicurezza del paese. Così lo ha salutato il sindaco Toni Faedda.



«A nome del Consiglio comunale, dei dipendenti e di tutti i cittadini, voglio ringraziare il luogotenente Sebastiano Piras, per l’impegno e la disponibilità costantemente profusi, risolvendo, con senso paterno, i molteplici problemi quotidianamente rappresentati. Siamo onorati di aver conosciuto un uomo di straordinaria rettitudine, serietà ed equilibrio . Ha proseguito il primo cittadino - che, in questo difficile periodo, ha contribuito al rafforzamento della coesione sociale della nostra comunità. A lui arrivino i nostri più sinceri auguri di un meritato riposo insieme ai suoi cari».



Nella foto: il luogotenente Sebastiano Piras