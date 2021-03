Cor 9:18 Ricci, certificazione alla Pietraia «Centro di certificazione e vendita dei ricci di mare al mercato della Pietraia, pronta l´apertura», dopo lunghe attese e ritardi, arriva l´annuncio dell´amministrazione comunale algherese



Asl per l’avvio del centro di certificazione e vendita dei ricci di mare. Nel mercato della Pietraia si è tenuto venerdì il sopralluogo con l’Assessore alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, i responsabili dell’autorità sanitaria, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionisti.



«Dopo il passaggio di oggi, restano da ultimare le procedure amministrative in Regione e tra pochi giorni potrà iniziare l’attività» è l'annuncio dell'assessorato comunale competente. Oltre al centro di certificazione del prodotto, disponibile per i pescatori non solo algheresi ma dell’intero comparto del Nord Sardegna, il mercato della Pietraia avrà tre banchi dedicati alla vendita diretta del prodotto.



«Alla Pietraia infatti si stanno creando le condizioni per un rilancio delle attività, con un vero e proprio centro dedicato al riccio di mare che potrà portare sicuramente benefici al settore ma anche alle altre attività presenti», spiega l’Assessore Vaccaro. Sono tre i banchi dedicati alla vendita del prodotto, già in grado di operare non appena anche la procedura di certificazione verrà chiusa.



Nella foto: un momento del sopralluogo di venerdì nel mercato della Pietraia di Alghero Commenti ALGHERO - Passaggio importante con laper l’avvio del centro di certificazione e vendita dei ricci di mare. Nel mercato della Pietraia si è tenuto venerdì il sopralluogo con l’Assessore alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, i responsabili dell’autorità sanitaria, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionisti.«Dopo il passaggio di oggi, restano da ultimare le procedure amministrative in Regione e tra pochi giorni potrà iniziare l’attività» è l'annuncio dell'assessorato comunale competente. Oltre al centro di certificazione del prodotto, disponibile per i pescatori non solo algheresi ma dell’intero comparto del Nord Sardegna, il mercato della Pietraia avrà tre banchi dedicati alla vendita diretta del prodotto.«Alla Pietraia infatti si stanno creando le condizioni per un rilancio delle attività, con un vero e proprio centro dedicato al riccio di mare che potrà portare sicuramente benefici al settore ma anche alle altre attività presenti», spiega l’Assessore Vaccaro. Sono tre i banchi dedicati alla vendita del prodotto, già in grado di operare non appena anche la procedura di certificazione verrà chiusa.Nella foto: un momento del sopralluogo di venerdì nel mercato della Pietraia di Alghero