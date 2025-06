S.A. 17:43 «Gli stalli di via Garibaldi da destinare ai disabili» E' l'appello al sindaco che arriva del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune che chiede più controlli sugli spazi, sulle autorizzazioni e sulla diffusione dei botti



ALGHERO - «Il suolo pubblico deve essere occupato con criteri di sostenibilità e di qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di “suolo pubblico” ossia contemperando le esigenze della vivibilità e fruibilità dei luoghi pubblici con quelle di incremento dello sviluppo economico; così è affermato nella delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 2016. Ad Alghero, dopo anni di deroghe e un malinteso senso di utilizzo degli spazi pubblici, si iniziano a vedere gli effetti del nuovo regolamento sulla concessione del suolo pubblico adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 13 marzo 2025. Con l’eliminazione delle deroghe concesse negli anni scorsi per il Covid 19, già alcune parti della città di particolare pregio architettonico e paesaggistico hanno ripreso la loro naturale conformazione liberata da tavoli, sedie, ombrelloni e ingombri vari come accade finalmente sui bastioni Marco Polo».



E' il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ad esprimersi favorevolmente sulle prime applicazioni del nuovo regolamento sul suolo pubblico ad Alghero. Critici invece sugli stalli di via Garibaldi: Ci appelliamo al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per chiedere con forza che quello spazio costituito di due stalli ritorni ad essere parcheggio per le auto delle persone diversamente abili, è un atto di civiltà e rispetto dei diritti delle persone con limitate capacità motorie ha affermato il portavoce del Comitato che chiede anche l’intensificazione dei controlli sugli spazi, sulle autorizzazioni e sulla diffusione delle botti.



«Le norme ci sono ora bisogna applicarle sino in fondo e farle rispettare nell’interesse di tutte le parti sociali e di coloro, la maggior parte, che le regole le hanno sempre rispettate. Un giorno migliore può sorgere, anche con il contributo dei concessionari di suolo pubblico, nella città-fortezza e in tutto il tessuto urbano, perché non può esserci bellezza in centro se è assente in periferia. Dipende da tutti noi e dalla condivisione degli obiettivi. Nessuno deve sentirsi escluso da questo processo di crescita culturale, economica e di libera impresa» ha concluso il portavoce del comitato Suolo Pubblico Bene Comune.