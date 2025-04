S.A. 13:03 Vetrine da leggere ad Alghero per Sant Jordi Alghero celebra Sant Jordi 2025 con “Vetrine da Leggere” e letture itineranti dell’Ottocento. Dal 24 al 27 aprile il centro storico si trasforma in un libro a cielo aperto tra citazioni letterarie, favole classiche e atmosfere d’epoca



ALGHERO - Il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero rende omaggio a Sant Jordi e alla Giornata Mondiale del Libro con due iniziative affascinanti che uniscono cultura, commercio e spettacolo nelle vie del centro: l’evento “Letture dell’Ottocento al Centro” e la terza edizione della rassegna #VetrinedaLeggere. Dal 24 al 27 aprile, il centro storico di Alghero si trasformerà in uno spazio tutto da leggere, grazie all’impegno del CCN Al Centro Storico e alla collaborazione con la Generalitat de Catalunya, in una festa che celebra l’amore per i libri e la cultura. Sant Jordi, patrono della Catalogna, è infatti anche simbolo di romanticismo e passione letteraria, elementi che Alghero, sempre più “Barcellona d’Italia”, interpreta con grande entusiasmo. Due iniziative per vivere la lettura nel cuore della città Letture dell’Ottocento al Centro – Giovedì 24 aprile, a partire dalle 17.00, le vie del centro storico si animeranno con letture itineranti di favole e racconti dell’Ottocento, interpretati da attori in costume d’epoca della Compagnia Italiana di Teatro e Danza. Un’occasione

speciale per rivivere atmosfere letterarie suggestive all’interno delle attività commerciali del

centro.



Vetrine da Leggere – Da giovedì 24 a domenica 27 aprile, le vetrine di numerosi negozi del centro storico ospiteranno citazioni, pagine e frasi tratte da opere letterarie, scelte direttamente dai commercianti per emozionare e incuriosire i passanti. Un modo originale per rendere omaggio ai grandi autori – da Proust a Calvino, da Saint-Exupéry a tanti altri – e trasformare ogni passeggiata in un’esperienza culturale. «Con Sant Jordi vogliamo offrire al nostro centro storico un’atmosfera unica, dove cultura e commercio si incontrano in modo creativo e coinvolgente», commentano dal direttivo del CCN Al Centro Storico. «L’iniziativa Letture dall’Ottocento al Centro e Le “Vetrine da Leggere” sono un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a lasciarsi ispirare dalle parole dei grandi scrittori. E con le letture animate riportiamo la letteratura in strada, tra la gente, in mezzo alla vita quotidiana». Durante il weekend, librerie, negozi e attività locali proporranno anche iniziative collaterali per rendere ancora più vivo e partecipato il centro di Alghero, confermando l’impegno del CCN nel promuovere eventi culturali accessibili, creativi e capaci di valorizzare il tessuto commerciale della città.