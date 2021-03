A.B. 20:04 Calcio femminile: Torres di scena a Riccione Domani mattina, le rossoblu scenderanno sul manto erboso dello stadio “Italo Nicoletti” per disputare il match valido come recuperi della terza giornata del girone C del campionato nazionale di serie C







Nella foto (di Elisa Boe): il direttore sportivo rossoblu Francesco Muggianu Commenti SASSARI - Appresa l’ufficialità della vittoria a tavolino contro il Ducato Spoleto, non presentatosi al “Peppino Sau” di Usini domenica scorsa, la Sassari Torres tornerà in campo domani, domenica 14 marzo, alle 11, per il recupero della terza giornata del girone C del campionato di serie C di calcio femminile in casa del Riccione. La gara, inizialmente prevista per il 10 gennaio, era stata rinviata in forma precauzionale a causa di alcuni sintomi da Covid-19 lamentati da alcune rossoblu il giorno prima. La sfida si disputerà allo stadio “Italo Nicoletti” e sarà diretta dal signor Daniele Cravotta di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Marco De Paoli di Cesena e Matteo Amadori di Faenza.Le ragaze di mister Salvatore Arca, con i 3punti ottenuti senza versare alcuna goccia di sudore, sono salite a quota 22 in classifica, agganciando l’Arezzo al terzo posto. Il prossimo avversario delle rossoblu occupa il nono posto della graduatoria. Due vittorie, due pareggi e sei sconfitte hanno consentito al Riccione di mettere assieme gli 8punti fin qui totalizzati esclusivamente tra le mura amiche. La migliore marcatrice è Alessandra Piergallini, autrice di cinque dei sedici gol messi a segno, a fronte dei diciannove incassati.«Giocheremo su un campo difficile – dichiara il direttore sportivo sassarese Francesco Muggianu - a Riccione non è mai stato facile. E' vero che abbiamo vinto nelle ultime due occasioni in cui abbiamo giocato su questo campo, ma c’è sempre stata grossa sofferenza. Le nostre prossime avversarie non meritano la classifica attuale, sono cambiate rispetto all’anno scorso, ma rimangono una compagine di tutto rispetto. Noi, dal canto nostro, non ci possiamo permettere di perdere altri punti, per farlo servirà tanta attenzione e la miglior Torres possibile»Nella foto (di Elisa Boe): il direttore sportivo rossoblu Francesco Muggianu