A.B. 23:06 Calcio femminile: la Torres vince ancora Le rossoblu passano agevolmente per 0-3 in casa del Riccione. La compagine sassarese esce con tre punti dal match disputato allo stadio “Italo Nicoletti” e valido come recupero della terza giornata del girone C del campionato nazionale di serie C







Nella foto: un momento del match Commenti SASSARI - La Sassari Torres espugna l'“Italo Nicoletti” e continua la sua corsa verso le posizioni alte della classifica del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. 3-0 il risultato finale al termine di una partita, valida come recupero della terza giornata, controllata dall’inizio alla fine dalle ragazze di mister Salvatore Arca, che hanno concesso pochissimo al Riccione. Con questi 3punti, le rossoblu salgono a quota 25 e si apprestano ad affrontare, con lo spirito migliore, la settimana di lavoro che si chiuderà con il big match della prima di ritorno, quando sarà la capolista Bologna a calcare il sintetico del “Peppino Sau” di Usini.Nei primi 4' di gioco, ci provano prima Lombardo e poi Blasoni. Al 12’, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Redolfi manda di poco a lato. Sette minuti dopo, è Marenic a mandare Gomes in porta, tempestivamente fermata dall’uscita di Meletti. La Torres concretizza la superiorità al 20’: corner di Redolfi, colpo di testa di Gomes respinto da Meletti e tap-in sottomisura di Blasoni per lo 0-1. Le sarde provano ad arrotondare con Borg (che centra la traversa) e con la punizione alta di Congia. Al 37’, arriva lo 0-2 di Gomes, imbeccata dal Blasoni. Prima del rientro negli spogliatoi, c’è tempo per un’altra palla gol costruita dalle rossoblu sull’asse Bassano-Gomes.In avvio di ripresa, il Riccione sostituisce Giardina con Russarollo, mentre le ospiti confermano l'undici di partenza. Al 56', Zamba e Peddio subentrano a Redolfi e Borg. Quattro minuti dopo, tiro alto di Lombardo. Al 62', triangolo ampissimo tra Blasoni e Gomes, con l’ex Tavagnacco che non arriva bene all’impatto. A metà ripresa, la doppia conclusione di Marenic viene fermata dal portiere avversario e da un salvataggio sulla linea. Lo 0-3 viene propiziato da Gomes: il tiro della portoghese, al 73’, viene messo nella propria porta da Meletti. Subito dopo, Kaparelli subentra a Marenic. Le romangnole inseriscono N.Iorio per Esposito al 76', L.Iori per Ciavatta tre minuti dopo e M.Amaduzzi per Barocci al minuto 80. La Torres costruisce un altro paio di palle gol con Bassano che, però, non riesce a trovare la gioia del gol personale.A due minuti dalla fine, fuori Zamba e dentro Newcomb. L'arbitro concede 5' di recupero, ma il risultato non cambia più.RICCIONE: Meletti, Della Chiara, Calli, Gostoli, Barocci (35’st M.Amaduzzi), Magnani, Ciavatta (34’st L.Iorio), Perone, Giardina (1’st Russarollo), Esposito (31’st N.Iorio), Piergallini (41’st Riceci). Allenatore Mirco Balacich.TORRES: Ruotolo, Ladu, Tumane, Congia, Redolfi (11’st Zamba, 43’st Newcomb), Borg (11’st Peddio), Blasoni, Lombardo, Bassano, Gomes, Marenic (28’st Kapareli) Allenatore Salvatore Arca.ARBITRO: Daniele Cravotta di Città di Castello).RETI: 20’ Blasoni, 37’ Gomes, 28’st Meletti (aut.).Nella foto: un momento del match