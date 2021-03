Droga ad Alà dei sardi: denunciati tre giovani

Red 14:22 Droga ad Alą dei sardi: denunciati tre giovani Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertą alla Procura della Repubblica di Sassari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 27enne, un 26enne e un 38enne incensurati



ALA' DEI SARDI – Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Alą dei sardi hanno deferito in stato di libertą alla Procura della Repubblica di Sassari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 27enne, un 26enne e un 38enne incensurati. I tre, sottoposti a un controllo alla circolazione stradale, mentre erano a bordo dell'autovettura condotta dal 27enne, hanno mostrato un atteggiamento che ha indotto sospetti ai militari. Per questo, i tre sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4grammi di cocaina, un grammo di hashish e 8grammi di marijuana, tutti gią suddivisi in dosi, con il materiale utilizzato per il confezionamento.