Controlli Covid: sanzioni nel fine settimana nuorese

NUORO – In materia di gestione del Covid-19, i Carabinieri della Stazione di Nuoro hanno contestato dieci sanzioni amministrative ad altrettanti giovani per non aver osservato il divieto di assembramento in prossimità di esercizi pubblici. Inoltre, nel fine settimana, i militari hanno controllato un esercizio pubblico del centro riscontrando che lo stesso vendeva prodotti surgelati, indicandoli sul menù come prodotti freschi.



Per l’esercente è scattata la denuncia per frode in commercio. In un altro bar, i Carabinieri del Nas di Sassari hanno riscontrato l’inosservanza delle norme in materia igienico sanitaria e strutturale applicando l’ammenda prevista.