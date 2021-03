Cor 15:23 Rimboschimento a Capo Caccia, c´è la firma E´ mobilitazione in Sardegna per Punta Giglio

Fino a 5mila euro per immortalare Capo Caccia Firmata ad SAlghero l´ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, in solido tra loro, in conseguenza dei lavori di disboscamento, sradicamento e cippatura di tutto il materiale disboscato







Lo ordina il Comune di Alghero alle società proprietarie dell’area di Capo Caccia Punta del Quadro – la Società SGB S.R.L e il Condominio Eurotel Capo Caccia – entrambe con sede a Mussolente, autrici delle opere di disboscamento effettuate in assenza del necessario titolo abilitativo sull’intera superficie di terreno che risulta essere “zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale”. L’ordinanza firmata il 12 marzo dal dirigente del Servizio 4 dell’Amministrazione, Ing. Michele Fois, stabilisce anche 30 giorni di tempo per il deposito presso la piattaforma Suape “di idonea, completa ed esaustiva pratica da trattare in Conferenza di Servizi”.



