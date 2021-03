Red 12:36 Ad Alghero le uova di Pasqua dell´Ail Sabato 20 e domenica 21 marzo, torneranno in città le uova di cioccolato dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Come accaduto con le stelle di Natale, anche in questa occasione l’Alghero marathon sarà al fianco della sezione Ail Sassari per la vendita e la consegna







Sarà anche possibile prenotarne il ritiro o richiedere la consegna a domicilio telefonando o sinviando un messaggio via Whatsapp al numero 329/4605190. Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno delle ottantadue sezioni provinciali e degli oltre 20mila volontari che offriranno, con una donazione di 10euro, un uovo di cioccolato (al latte o fondente) contrassegnato dal logo dell’Associazione. L’iniziativa pasquale, giunta alla 28esima edizione, è posta sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.



L’Ail, nata nel 1969 assieme ai primi reparti di ematologia, con lo scopo di finanziare la ricerca scientifica e lo sviluppo di centri specializzati sul territorio nazionale, da sempre, e oggi più che mai, mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue che è particolarmente fragile in quanto il suo sistema immunitario è gravemente depresso e quindi più a rischio. Ail ha da poco celebrato il mezzo secolo di vita, cinquantadue anni di valori, passione e impegno sempre a fianco dei pazienti e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue. Oggi, l’associazione è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale con le sue sezioni. Una grande storia costruita giorno dopo giorno, che è stata protagonista e testimone dello sviluppo dell’ematologia italiana. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici.



Dall’Ail arriva l’invito di continuare a sostenerla attraverso gli importanti progetti di ricerca e assistenza portati avanti e simboleggiati in questa occasione dall’uovo di Pasqua, che racchiude il cuore della sua missione, contattando le sezioni dell’associazione sul territorio nazionale e sul sito internet dell'Ail, attraverso il quale è possibile fare le donazioni. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si può visitare la pagina Facebook “Ail Sassari”, dove si possono trovare gli aggiornamenti sulle varie iniziative proposte o prenotare un appuntamento nella sede di Via Piandanna,a Sassari, telefonando al numero 079/212022 o inviando una e-mail all'indirizzo web segreteria@ailsassari.it.



