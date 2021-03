Red 23:15 Hub vaccinale Sassari nell´area fieristica Si inizierà giovedì, con la somministrazione dei vaccini “Pfizer” agli over 85, per poi proseguire con le altre categorie previste dal Piano regionale. In programma domani 600 vaccinazioni







Il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Assl di Sassari sta procedendo in questi giorni con le chiamate dei cittadini over 85. «Domani, saranno immunizzati 600 pazienti, suddivisi tra mattino a pomeriggio, a cui saranno somministrati i vaccini “Pfizer” - spiega il commissario straordinario di Ares-Ats Sardegna Massimo Temussi - ma la capacità vaccinale nei prossimi giorni sarà di non meno di 1000-1200 vaccini al giorno, per garantire agli abitanti del territorio la copertura vaccinale nel minor tempo possibile». Commenti SASSARI - Aprirà giovedì 18 marzo, nell'area fieristica della Promocamera (ingresso Predda Niedda), il nuovo hub vaccinale di Sassari, che permetterà di immunizzare, secondo l'ordine previsto dal Piano regionale, oltre mille cittadini al giorno. Domani mattina, dalle 9, saranno vaccinati i pazienti già prenotati che sono stati chiamati dal Servizio di Igiene pubblica dell'Assl di Sassari.Un'area di circa 4mila metriquadri, dotata di otto banchi per la registrazione dei pazienti, di cui quattro ad altezza ridotta destinati ai pazienti disabili. A disposizione dei cittadini ci saranno dodici ambulatori per l'analisi anamnestica dei pazienti e la valutazione da parte di un medico di idoneità al vaccino. Le venti postazioni vaccinali saranno attivate progressivamente all'incremento degli utenti contattati.Il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Assl di Sassari sta procedendo in questi giorni con le chiamate dei cittadini over 85. «Domani, saranno immunizzati 600 pazienti, suddivisi tra mattino a pomeriggio, a cui saranno somministrati i vaccini “Pfizer” - spiega il commissario straordinario di Ares-Ats Sardegna Massimo Temussi - ma la capacità vaccinale nei prossimi giorni sarà di non meno di 1000-1200 vaccini al giorno, per garantire agli abitanti del territorio la copertura vaccinale nel minor tempo possibile».