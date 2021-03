A.B. 17:21 «Latte Dolce, puntiamo alla continuità» «La Vis Artena? La rivelazione del campionato: con grande rispetto e umiltà proveremo a batterli», dichiara la punta sassarese Gigi Scotto, in vista del match di domenica pomeriggio sul sintetico di Sennori, valido per il girone G del campionato di serie D







«La vittoria di domenica scorsa a Giugliano? Fondamentale, perché dovevamo e dobbiamo continuare a migliorare la nostra classifica per arrivare a navigare in acque più tranquille. Abbiamo disputato un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo forse pensato un po' troppo a tenere saldo e al sicuro il risultato, atteggiamento dettato dal momento che attraversiamo e dalla classifica. L'importante è essere riusciti a mettere in cassa tre punti preziosi. La mia doppietta in apertura? Sono un attaccante – dichiara Gigi Scotto - e sono ovviamente contento per i gol realizzati, ma lo sono soprattutto per questa vittoria».



«Cosa dobbiamo fare per provare a lasciarci le difficoltà alle spalle? Serve lavorare per far sì che questa squadra possa essere più operaia, anche se i numeri non raccontano i veri valori del nostro gruppo: siamo forti, e dobbiamo credere di più in noi stessi. Purtroppo sino ad ora ci è mancata la serenità in classifica e, sicuramente, l'essere più decisivi in alcuni frangenti di gara. Ora speriamo di riuscire a fare un gran finale di campionato. La Vis Artena? Prepariamo il match come fosse la partita più importante di tutte. Incontriamo la rivelazione di questo campionato, con grande rispetto e umiltà proveremo a batterli», conclude l'attaccante biancoceleste.



