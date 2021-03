Red 20:21 Sassari commemora le vittime del Covid Il Consiglio comunale vuole ricordare i morti a causa di questa pandemia, che a oggi sono oltre 103mila in tutta Italia, e lo fa, a oltre un anno di distanza, in un´emergenza non ancora finita, «in un Paese che non vuole mollare e che vuole ritornare, con l’aiuto di tutte e tutti voi, a vivere la quotidianità e la normalità del passato», ha dichiarato il presidente della massima assise sassarese Maurilio Murru. Il suo intervento è stato seguito da un minuto di silenzio







Anche il Consiglio comunale di Sassari vuole ricordare i morti a causa di questa pandemia, che a oggi sono oltre 103mila in tutta Italia, e lo fa, a oltre un anno di distanza, in un'emergenza non ancora finita, «in un Paese che non vuole mollare e che vuole ritornare, con l’aiuto di tutte e tutti voi, a vivere la quotidianità e la normalità del passato», ha dichiarato il presidente della massima assise sassarese Maurilio Murru. Il suo intervento è stato seguito da un minuto di silenzio. Commenti SASSARI - Oggi, giovedì 18 marzo, è la Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa del Covid-19. Il 18 marzo 2020 è un giorno che resterà impresso nella memoria di tutti.Quel giorno, gli italiani videro più volte quella lunga colonna di mezzi dell’Esercito che lasciava Bergamo con le bare delle vittime del Covid-19. Il cimitero orobico non reggeva più quell’imponente numero di salme e queste andavano trasportate nei forni crematori delle regioni circostanti.Anche il Consiglio comunale di Sassari vuole ricordare i morti a causa di questa pandemia, che a oggi sono oltre 103mila in tutta Italia, e lo fa, a oltre un anno di distanza, in un'emergenza non ancora finita, «in un Paese che non vuole mollare e che vuole ritornare, con l’aiuto di tutte e tutti voi, a vivere la quotidianità e la normalità del passato», ha dichiarato il presidente della massima assise sassarese Maurilio Murru. Il suo intervento è stato seguito da un minuto di silenzio.