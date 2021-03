Red 9:41 Oristano partecipa alla Giornata per le vittime del Covid Ieri mattina, davanti al Municipio e al Gonfalone della città, con le bandiere esposte a mezz’asta, il sindaco Andrea Lutzu ha osservato un minuto di raccoglimento







Nella foto: un momento della cerimonia Commenti ORISTANO - Anche Oristano ha commemorato ieri (giovedì) le vittime del Covid. Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia, davanti al Municipio e al Gonfalone della città, con le bandiere esposte a mezz’asta, il sindaco Andrea Lutzu ha osservato un minuto di raccoglimento.Poco dopo, nel Parco della Resistenza, in Viale Repubblica, con il prefetto Gennaro Capo e l’assessore comunale all’Ambiente Gianfranco Licheri, il primo cittadino ha presenziato alla messa a dimora di un ulivo.«Con la posa di questo ulivo, attribuiamo alla città un emblema da contrapporre, con fiducia, a un’immane tragedia che ha colpito anche Oristano con quindici vittime e tantissimi contagi. Questa pianta, metafora della crescita e della vita – è stato detto nel corso della breve cerimonia - vuole essere un atto di fraternità, di cordoglio e solidarietà, verso coloro che purtroppo non ci sono più, a Bergamo come in tanti altri Comuni, grandi, medi e piccoli, anche della nostra Isola».Nella foto: un momento della cerimonia