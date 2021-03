A.B. 20:06 Serie D: Vis Artena corsara al Basilio Canu A Sennori, nel match valido per la quinta giornata di ritorno del girone G, il Sassari Latte Dolce domina e crea, ma i 3punti vanno ai rossoneri, grazie a una rete di Iozzi al 77´







PRIMO TEMPO. Dopo nemmeno un minuto, Piga tenta il colpo, ma il pallone viene deviato in angolo. Ci prova Scotto, ma la buona occasione non si trasforma in vantaggio. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e a collezionare corner (5 nei primi 12’). Alonzi calcia dalla distanza, ma non inquadra nemmeno la porta. Al 18’, Palmas si libera e calcia, Manni respinge corto, Kone si avventa sulla sfera e mette in rete: ma si alza la bandierina e si resta sullo 0-0. Quattro minuti dopo, traversone dalla destra, tentativo di Scotto e ancora un corner. Sugli sviluppi, Mukaj tenta la deviazione vincente, ma trova Manni a dire miracolosamente no. Alla mezz’ora, Scotto disegna una parabola insidiosam che il numero uno della Vis devia allungandosi con un grande intervento. Al 42’m Sabatini calcia teso verso la porta di Urbietis: il lituano si distende e neutralizza il primo tiro in porta ospite. Vis Artena che si rifà sotto con Alonzi, nulla di fatto e dopo un minuto di recupero si torna negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 54', Palmas mette una gran palla per Scotto, ma Manni para in tuffo. Giallo per Falasca, poi anche per Scotto. Quando scocca l'ora di gioco, ancora l'attaccante sassarese sugli scudi, ma la sua fiondata non trova lo specchio della porta. Falasca batte deciso, la sfera, deviata, finisce in angolo. Al 77’, la beffa: sugli sviluppi del corner, una carambola favorisce Iozzi, che mette in rete per lo 0-1. Quattro minuti dopo, dentro Sartor e Calì per Palmas e Tuccio, e poi anche Pertica per Piga. Perrotti risponde sostituendo Lo Porto con Ingretolli. Fabio Fossati, a quattro minuti dalla fine, prova con Marcangeli per Kone. L'arbitro concede 4' di recupero. Serrate finale. Al 92', fuori Cericola e dentro Contucci. Il risultato non cambia più..



SASSARI LATTE DOLCE-VIS ARTENA 0-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Urbietis, Mukaj, Tuccio (36’st Calì), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (41’st Marcengeli), Pisanu, Scotto, Piga (37’st Pertica), Palmas (36’st Sartor). Allenatore Fabio Fossati.

VIS ARTENA: Manni, Macri, Pompei, Iozzi, Paolacci, Sabatini, Falasca, Rossi, Lo Porto (37’st Ingretolli), Cericola (47’st Contucci), Alonzi. Allenatore Fabrizio Perrotti.

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco.

RETE: 32’st Iozzi.



