Violenza di genere: da Sassari un incontro online

A introdurlo, sarà l’assessore comunale ai Servizi sociali Antonello Sassu, che porterà i saluti istituzionali del Comune di Sassari, capofila del Plus, mentre il servizio sarà illustrato da Giovanna Cottu e Giovanna Piana, rispettivamente psicologa e assistente sociale del Centro antiviolenza e della Casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Inoltre, interverranno Battistina Oliva, assistente sociale e coordinatrice di Progetto Aurora per il Comune di Sassari, che parlerà delle misure a sostegno delle vittime di violenza, come il Reddito di libertà, e Sabrina Mura che interverrà sul tema della consulenza legale e della normativa vigente a supporto delle donne che subiscono maltrattamenti o stalking. L’incontro sarà rilanciato anche nella pagina Facebook del Comune di Sassari. Commenti SASSARI - Nel mese dedicato alla donna, in cui ricorre anche la sua Giornata internazionale, il Progetto antiviolenza “Aurora”, del Plus Distretto di Sassari, presenta una diretta Facebook che si inserisce fra le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere, verso una cultura delle pari opportunità. L’evento è in programma giovedì 25 marzo, alle 16, sulla pagina “Facebook” della cooperativa sociale “Porta aperta” che gestisce il servizio.A introdurlo, sarà l’assessore comunale ai Servizi sociali Antonello Sassu, che porterà i saluti istituzionali del Comune di Sassari, capofila del Plus, mentre il servizio sarà illustrato da Giovanna Cottu e Giovanna Piana, rispettivamente psicologa e assistente sociale del Centro antiviolenza e della Casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Inoltre, interverranno Battistina Oliva, assistente sociale e coordinatrice di Progetto Aurora per il Comune di Sassari, che parlerà delle misure a sostegno delle vittime di violenza, come il Reddito di libertà, e Sabrina Mura che interverrà sul tema della consulenza legale e della normativa vigente a supporto delle donne che subiscono maltrattamenti o stalking. L’incontro sarà rilanciato anche nella pagina Facebook del Comune di Sassari.