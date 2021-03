Red 21:21 Nuoro: l´ex Caserma Loy entra in Consiglio L´unico punto all´Ordine del giorno nella seduta consiliare di omani pomeriggio è l´approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della legge vigente, riguardante i lavori di restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali da destinare a sede del campus universitario nell’area dell’ex Artiglieria, in Viale Sardegna



Commenti NUORO – Il presidente del Consiglio comunale di Nuoro Sebastiano Cocco ha convocato la massima assise cittadina in seduta pubblica straordinaria e urgente, in prima convocazione, per domani, mercoledì 24 marzo, dalle 15.30 alle 21, con appello alle 15.30. Uno solo il punto all’Ordine del giorno, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della legge vigente, riguardante i lavori di restauro, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei locali da destinare a sede del campus universitario nell’area dell’ex Artiglieria (ex Caserma Loy), in Viale Sardegna.