Red 17:19 Controlli Covid: Forestale in azione Sono ripresi da lunedì i controlli per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. In ventiquattro ore, sono stati effettuati 954 controlli negli scali aeroportuali e portuali isolani. Sono state complessivamente notificate sei contestazioni (quattro a Santa Teresa e due ad Olbia)



ALGHERO - Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le 18 di lunedì e le 18 di ieri (martedì), sono stati effettuati 954 controlli negli scali aeroportuali e portuali isolani: 380 nell’aeroporto di Cagliari e cinque in quello di Alghero; 300 nel porto di Olbia, 141 in quello di Porto Torres, cento a Cagliari, ventotto a Santa Teresa di Gallura. Sono state complessivamente notificate sei contestazioni (quattro a Santa Teresa e due ad Olbia).